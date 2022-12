No dejen que niños usen pirotecnia, pide Protección Civil

En marco de las festividades por la Virgen de Guadalupe y diciembre, la secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osono Maldonado llamó a los adultos a no usar pirotecnia “bajo ninguna circunstancia” permitírselo a los niños.Señaló que el utilizar artículos con pólvora siempre es un riesgo y debe evitarse una situación que lamentar.Respecto a la presente temporada invernal, destacó que si bien no se tiene pronosticada una onda gélida, hay comunidades que están presentando bajas temperaturas, sobre todo en las regiones montañosas que son las que están a mayor altitud.Indicó que hay comunidades que han tenido temperaturas de 5 grados centígrados y heladas y PC cuenta con mil sitios que se pueden utilizar como albergues en toda la entidad y que se habilitarán en cuanto sea necesario.Agregó que actualmente se monitorea que los fríos no sean anormales, además de estar al pendiente de las necesidades que pudiera tener la población y, en caso de ser necesario, se hará entrega de apoyos si los alcaldes hacen la solicitud y está justificada.No obstante, señaló que las madrugadas son frías, pero durante el día hay altas temperaturas y es esa variable lo que ha provocado que no haya temperaturas tan bajas en caso de un frente frío.