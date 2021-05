No denuncian maltrato animal para evitar conflictos vecinales, exponen

El maltrato animal en la entidad veracruzana no ha sido del todo castigado, porque no existen denuncias o por el desinterés de que han demostrado las autoridades, señalan activistas defensores de los animales.



Las mascotas reciben todo tipo de maltratos debido a la convivencia que existe con las personas; sin embargo, hay otros animales silvestres maltratados o exterminados ante la ignorancia de la gente, tal es el caso de los tlacuaches.



De acuerdo con José Luis Salgado Martínez, de la asociación civil "Mascotas", siete de cada 10 perros y gatos que conviven al interior de un domicilio han recibido algún tipo de maltrato y han sido los vecinos los que han denunciado estos hechos.



Explicó que el maltrato físico no es el único que reciben las mascotas, pues uno de los más recurrentes es el no darles alimentos, mantenerlos atados o encadenados en azoteas o sitios a la intemperie.



En el peor de los escenarios, cuando las mascotas representan un problema para los propietarios, los sacan a la calle donde se exponen a un atropellamiento, ataque de otros perros o incluso ser envenenados.



Explicó José Luis que no todos los maltratos se denuncian, pues representan un problema de convivencia vecinal, por ello las autoridades poco conocimiento tienen sobre el reglamento y tenencia de las mascotas.



Las redes sociales, dijo, han sido de beneficio porque se sabe con prontitud, se le da seguimiento e incluso se puede sancionar a los responsables.