No desaparecerá Policía Municipal de Orizaba, confirma Gobernador

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que no va a desparecer la Policía Municipal de Orizaba y que los exámenes de confianza y control para los elementos podrán realizarse en otra entidad si así lo quiere el Ayuntamiento.



En rueda de prensa afuera del edificio de la Fiscalía, en donde se efectuó la Mesa de la Paz, indicó que es lamentable que el alcalde Igor Rojí no conozca la la ley, pues la SEDENA tiene toda la autoridad para hacer la revisión de las armas y confirmar que se está haciendo un buen uso de éstas.



Explicó que si alguien hace mal uso de un arma el problema es para el Estado, porque éste tiene la licencia colectiva de las armas.



Agregó que las Policías Municipales tienen la obligación de certificarse y Orizaba no es excepción. Aunque reconoció que en este municipio está certificada, se pueden volver a hacer exámenes en cualquier momento en que se considera que pudiera haber alguna situación anómala o falta de confianza con la Policía.



Agregó que todo esto lo saben las autoridades municipales y "si no lo sabe entonces ¿para qué están de autoridades?".



Información completa más tarde...