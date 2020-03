No descartan cerrar centros nocturnos de Xalapa si escala fase de contingencia

Ante la contingencia por novel coronavirus en la ciudad, empresarios del entretenimiento nocturno no descartan cerrar sus establecimientos a partir de mañana domingo y permanecer con las cortinas abajo durante las próximas cuatro semanas.



Esto, luego de que Protección Civil de Xalapa, junto con la Policía Municipal, realizaron recorridos por centros nocturnos, bares y cantinas para exhortar a los propietarios y gerentes a aplicar las medidas preventivas correspondientes a la primera fase de la contingencia por COVID-19.



Las inspecciones las realizaron el Director de Protección Civil, Jesús Vargas, junto con el director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Francisco Villa Campa.



Los recorridos se realizaron en establecimientos nocturnos en la zona de El Dique, Plaza Xanat, el Centro Comercial Las Ánimas y en la zona centro.



En estos rondines, hubo acercamiento con los encargados de los negocios, quienes no descartaron que apliquen el cierre preventivo en caso de que la emergencia por la enfermedad escale a las siguientes fases.



Vargas Hernández resaltó que los diálogos con los responsables de los comercios, y le dieron la seriedad correspondiente a la contingencia.



En las visitas además se les recomendó recortar el horario de servicio a los clientes, de modo que a las 1:00 horas sea el cierre.



En los recorridos no se aplicaron medidas de apremio, ni clausuras a los negocios, sino que se les exhortó a aplicar “la sana distancia” y reducir el número de comensales en los establecimientos.



Sin embargo se les aclaró que depende de cómo evolucione la contingencia, se recomendará a los antros y por consiguiente a la vida nocturna a los cierres permanentes.