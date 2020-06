No descartan endurecer sanciones para que se respete cuarentena en Coatepec

El regidor octavo del Ayuntamiento de Coatepec, Benjamín Sánchez Flores, indicó que la etapa de concientización hacia la población para que usen cubreboca y respeten los espacios públicos cerrados ya terminó, por lo que si es necesario dijo, las acciones contra quienes no acaten dichas disposiciones se endurecerán.



Y es que el Edil lamentó que hay ciudadanos que incluso para invadir los lugares de esparcimiento rompen los cercos, tal es el caso en Campo Viejo, donde el pasado domingo familias enteras retiraron las cintas y se metieron al parque de esa localidad.



“Espacio públicos que se han cerrado y donde la gente por desgracia se ha dedicado a brincarse o cortar las cintas colocadas, no es porque nosotros los queramos tener en casa encerrados, ya sabemos cómo está Coatepec en aumento de contagios”, comentó.



Señaló que no se ha autorizado la apertura de ningún espacio público, debido a que Coatepec pasó de semáforo verde al amarillo teniendo ya 18 casos confirmados de COVID-19.



“Todo sigue cerrado, no hemos autorizado la apertura de ningún espacio público y si así teniendo cerrados los espacios se brincan y se meten y rompen los cercos, un espacio abierto se vuelve un caos. Sabemos que hay gente que vive del comercio semifijo y entendemos la desesperación pero no se les ha negado la oportunidad de trabajar y se les colocó en otras partes”, explicó.



Por ello y ante la resistencia de la ciudadanía ante las medidas, advirtió que aunque no se actuará de manera arbitraria, se empezarán ya a endurecer las acciones.



“No podemos actuar arbitrariamente pero esta etapa de concientización ya pasó y estamos por tomar acciones y medidas más concretas, la gente sigue sin entender y sin apoyar, esperemos no llegar a tener detenciones y reconocemos que hay gente que sale a trabajar pero familias enteras no tienen nada que hacer afuera y salen a exponerse o a contagiar”, finalizó.