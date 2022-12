No descartan hacer obligatoria asistencia de diputados a comparecencias

El Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín no descartó modificar el reglamento interno para hacer obligatoria la asistencia de diputados a las comparecencias de los Secretarios de Despacho del Poder Ejecutivo.Dicha modificación aplicaría rumbo a las comparecencias del 2023, adelantó Gómez Cazarín.“A mí me molesta mucho porque el pueblo paga por que nosotros estemos presentes y para que los defendamos. Y eso está en cada diputado”.El líder de la bancada de MORENA calificó de “saludable” la ronda de comparecencias de los Secretarios de Despacho, y aunque muchos titulares dejaron preguntas sin contestar, esto depende de cada uno de los comparecientes.“Yo te puedo decir que cada Secretario es responsable porque se les piden que contesten las solicitudes de los diputados porque somos representantes del pueblo y llegan a través del voto, y hay que atender el llamado de ellos”.En cuanto a las manifestaciones de personas afuera y dentro del Congreso para apoyar a los Secretarios en las comparecencias, Gómez Cazarín enfatizó que cada quien es libre de trabajar a como “esté correcto”.“Yo Juan Javier Gómez Cazarín no lo veo bien. Queremos modificar el reglamento para hacer las cosas de manera diferente”.