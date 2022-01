No digan medias verdades, hay libertad de expresión… ayúdennos, pide Cuitláhuac

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez reiteró que es respetuoso del criterio editorial de cada medio de comunicación, aunque criticó que haya algunos que destaquen mentiras en sus portadas.Durante su última conferencia de prensa de esta semana, el Mandatario destacó que en estos encuentros semanales los representantes de los medios de comunicación pueden presentar los casos de irregularidades y denuncias para que él los atienda.Y es que dijo, esta es una nueva etapa de gobierno donde se da apertura a los medios, mismos que en el gobierno de Fidel Herrera Beltrán publicaron que en el fidelismo no se había endeudado a Veracruz.“Un titular de un medio dijo, Fidel (Herrera Beltrán) cero deudas, porque dijo entre otras cosas, a manera de discurso, que parte de lo que era endeudarse era pagar deuda, o sea, que iba a pagar y pues se la compraron. O al menos ese medio se la compró y así lo tituló en ocho columnas”, afirmó.Sin mencionar el nombre del periódico, manifestó que la única manera en que se puede hacer justicia en Veracruz, ante esa aseveración, es que se destaque de igual manera que por fin se destinan 5 mil 900 millones de pesos para los estudiantes de la Entidad, quienes este lunes regresaron a las aulas.“¿No amerita ocho columnas? Si una mentira ameritó ocho columnas, ¿por qué una verdad y un acto de justicia por primera vez no ocupa ocho columnas?”, cuestionó el titular del Ejecutivo al aclarar que respeta el criterio editorial del rotativo, así como el de los demás medios de comunicación.“Tengo que ser respetuoso pero puedo hacer la apelación”, enfatizó al convocar a los periodistas a hacer “un pacto” en el que ellos denuncian irregularidades y actos de corrupción y él las atiende.“Ayúdennos para que nosotros podamos, porque nosotros vamos tras eso, ayúdennos (…) no nos quedemos a decir las verdades a medias, digámoslo (…) yo como gobernante no debo extralimitarme y decir: ah, el PRI ta ta ta, porque al rato hacen otra comisión y me van a estar diciendo. Pero ustedes (los medios) no, ustedes sí pueden decir: ‘¡ah!, David Velasco, que era del PRI, traía su negocio y tras tras tras’”, expresó ante los cuestionamientos.En ese sentido, recordó que los periodistas gozan de la libertad de expresión y en su Gobierno se le da cabida pero reiteró que en su momento, algunos medios “callaron” ante irregularidades cometidas por pasadas autoridades.“Ustedes tienen derecho a decir: ‘No, yo no fui’, ‘yo sí dije’. Eso es bueno también porque la sociedad va viendo qué medios son congruentes y qué medios desvarían. Y estamos por fortuna en la libertad de expresarnos cuando queramos, nada más que el Gobernador no”, insistió.Por eso, García Jiménez comentó que bajo su investidura sólo puede hacer lo que la Ley le permite y que tiene que ser respetuoso con todos.“Qué más quisiera yo decirle: ‘Es un ladrón’. Pero no, me excedo. He sido muy respetuoso, incluso con mis adversarios políticos que a mí me señalan y me dirigen improperios; no en la generalidad, dicen mi nombre”, añadió.El Gobernador apeló nuevamente a establecer un acuerdo con los medios para denunciar en sus conferencias de prensa las situaciones anómalas que están ocurriendo, para atenderlas.