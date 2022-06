No dudo que administradora del Poder Judicial esté bajo presión: Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo entender que la directora de Administración del Poder Judicial del Estado (PJE), Joana Marlen Bautista, esté bajo presión, dado el millonario presupuesto que se maneja allí y las responsabilidades que tiene a su cargo, esto, luego de que la funcionaria anunciara que interpondrá denuncia por violencia de género, amenazas y acoso, derivado de su labor.El mandatario comentó que esta área depende del Consejo de la Judicatura, donde todos sus integrantes son nuevos, por lo que se ven cambios en la manera de administrar los recursos."Entiendo que esté bajo presión, no solamente la Directora. No dudo que ella esté bajo presión, el presupuesto del PJE supera los mil millones de pesos y hay decisiones administrativas, hay licitaciones, contratación de servicios pero también en Recursos Humanos que depende de esta dirección, donde también debe haber muchas presiones", consideró.En la conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno, García Jiménez recordó el ajuste salarial que se hicieron los propios magistrados en 2021, dada la crisis económica que enfrentaba este poder público, esperando que hagan algo similar este año."Es en esa parte donde el Poder Judicial se ha ido comprometiendo, sí han actuado y sobre todo ahí en la Dirección de Administración se ha hecho un ahorro, entonces no dudo que existan esas presiones, voy a estar atento. Ella tendrá que hacer lo que corresponda a sus derechos", apuntó el mandatario.Al enviarle un saludo a Marlen Bautista, dijo no dudar que el Consejo de la Judicatura la apoye ante la revelación que hiciera de que ha sufrido violencia política de género, amenazas, acoso y difamación en redes sociales."Y bueno, los ataques en redes tenemos que aceptarlos de donde vengan, aunque siempre es bueno preguntarse de parte de quién vienen esos ataques", refirió el titular del Ejecutivo al acotar que hay que aguantarlos por estar en el servicio público.Aunque afirmó que no se puede "inmiscuir" en asunto interno del Poder Judicial porque es autónomo del Ejecutivo, señaló que en éste se está viviendo una "auténtica transformación" y la prueba son las sentencias condenatorias contra feminicidas y responsables de otros delitos, tras la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE)."Antes no pasaba eso, las sentencias se llevaba un proceso judicial eterno y a veces a los presuntos responsables los liberaban aunque sí existían fundamentos para mantenerlos como culpables", refirió.El mandatario dijo que le consta que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Isabel Inés Romero Cruz, se reúne con sus homólogos de la materia penal e inspeccionan a los jueces para que se apeguen a derecho al llevar los casos contra presuntos responsables de delitos graves."Y toda esta transformación en el PJE surge por la decisión del Congreso de aceptar las propuestas que le hice de nuevas magistradas, jóvenes y con muchas ganas de transformar el Poder Judicial. Hay una presidenta comprometidísma con la transformación de la justicia", aseveró una vez más.