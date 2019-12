No ejercer recursos federales “es un crimen y un atentado social”

No ejercer recursos federales y tenerlos que reintegrarlos “es un crimen y un atentado social”, aseveró Gonzalo Guízar Valladares, diputado local y coordinador del grupo legislativo mixto “Del Lado Correcto de la Historia”, en el Congreso del Estado.



Aseveró que hoy en día, la población tiene carencias en materia de salud, de educación, de infraestructura, de obra pública y de obra hidráulica, principalmente y no ejercer recursos para atender esas necesidades, “es una irresponsabilidad y una falta de conciencia; un acto de traición y deslealtad a la sociedad; es deficiencia, omisión e ineficiencia de un Gobierno”.



Expuso que no puede ser que un Gobierno Municipal no ejerza un recurso que le fue debidamente entregado.



Aunque consideró que en el caso concreto de Xalapa, en donde la administración municipal ha reconocido que podría reintegrar recursos federales del 2019, dijo que se tiene que analizar cuál es la causa.



Pues añadió que se debe ver la forma en que llegaron los recursos, “tal vez se lo entregaron el día de ayer para que no lo ejerza, habría que entender el contexto de esos recursos”.



Sin embargo, si fue debidamente entregado a las arcas municipales en tiempo y forma y no se aplicó, sería, insistió, un crimen y un atentado social.



Guízar Valladares expuso que la deficiencia en el ejercicio público, como la ineficacia, es corrupción.



De resultar por segundo año consecutivo un subejercicio en la administración municipal de Xalapa, el legislador consideró que se haría un exhorto desde el Congreso del Estado al Presidente Municipal a ejercer con oportunidad el ejercicio del gasto público.



Y si ese recurso llega dolosamente para que no lo puedan ejercer, que lo haga saber a la sociedad.