No “encubriremos”, advierte AMLO sobre caso contra exmandos de Policía Federal

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con la orden de aprehensión contra Jesús Orta, exsecretario de Seguridad Ciudadana capitalina y 18 funcionarios más de la Policía Federal se está cumpliendo con la responsabilidad de no tolerar la corrupción y de no ser encubridores.



En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo dijo que este caso se presentó en el sexenio anterior pero si no se denuncia, “nosotros nos convertimos en encubridores”.



“La información que se tiene es que se hizo una investigación sobre los gastos de la Secretaría de Gobernación que tenían que ver con la Policía Federal, entonces se sacaba dinero en efectivo del banco y no había comprobantes”.



“Lo que procedía era presentar una denuncia ante la Fiscalía, ellos hicieron la indagatoria y llegaron a la conclusión de que no hay comprobantes sobre el manejo de estos recursos pero está totalmente documentado y así en otros casos. Si nosotros no presentamos denuncia pues vamos a convertirnos en cómplices, la instrucción que tienen todos los servidores públicos es que al conocer de un presunto delito se denuncia, sea quien sea”.



Pidió disculpas por anticipado, aunque se enojen los corruptos conservadores pero dijo que no dejarán de limpiar al país de corrupción, que es una peste funesta.



El Mandatario dijo que en lo que va de su administración se han despedido 30 funcionarios relacionados con Genaro García Luna, que laboraban en instituciones de Seguridad.



Señalan delincuencia organizada



Un juez federal libró la orden de aprehensión en contra de Jesús Orta Martínez, exsecretario de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) y otras 18 personas más, quienes ahora son buscadas por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuyo monto asciende a casi 2 mil 500 millones de pesos.



Las primeras versiones policiacas indican que elementos de la policía acudieron al domicilio de Jesús Orta a detenerlo pero no lo encontraron, por lo que actualmente está en calidad de “ilocalizable”, al igual que Frida Martínez, quien colaboró con el exsecretario Miguel Ángel Osorio Chong y con Jesús Orta, en la Policía Federal.



Según el expediente del caso, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a 19 personas a raíz de una denuncia interpuesta por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En la investigación se detectó un desvío de recursos y compras irregulares de patrullas, aeronaves y tecnología y software de espionajes a un sobreprecio.



Desde el sábado pidieron orden de captura



La FGR solicitó el sábado a un juez de Control, con sede en Almoloya, Estado de México, girar órdenes de aprehensión en contra de 19 exfuncionarios que laboraron en la Secretaría de Gobernación, en la administración de Enrique Peña Nieto.



Entre los acusados se encuentran la exsecretaria general de la extinta Policía Federal, Frida Martínez Zamora y el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Orta Martínez, quien se desempeñó también como secretario general de la PF, entre 2012 y 2014, oficina encargada del manejo de los recursos económicos de la corporación y como director general del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informaron fuentes federales.



La FGR los vincula con el presunto desvío de más de 2 mil millones de pesos de la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional, detectados en diversas auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).



Claudia Sheinbaum, en conferencia, dijo que esa fue una de las razones de la renuncia de Orta.



El 4 de octubre de 2019, después de 10 meses de estar a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Orta Martínez presentó su renuncia asegurando que se debía a motivos personales.