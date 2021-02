No es buen síntoma lo que está pasando en Veracruz: Marlon Ramírez

“No es un buen síntoma lo que está pasando”, dijo el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marlon Ramírez Marín, al lamentar el asesinato de la exalcaldesa de Cosoleacaque, Gladys Merlín Castro y de su hija, Carla Enríquez Merlín, además del operativo de seguridad “sorpresa”, donde se desarmó a la Policía Municipal de Orizaba.



Al respecto, señaló que harán una evaluación de lo ocurrido para fijar una postura oficial como partido.



Durante entrevista, explicó que en lo personal tenía una relación de amistad con ambas y que respetando el dolor de su familia, prefería no expresar algo más al respecto.



“Es muy, muy lamentable, creo que hay que ser respetuosos del dolor de la familia. Somos muy puntuales en decir que en lo particular tenía una relación amistosa, de afecto, tanto con Gladys como con Carlita y me duele mucho lo que está ocurriendo en Veracruz, en general”, expresó.



Ante lo ocurrido con la exedil y precandidata de su partido y también lo sucedido el fin de semana en Orizaba, Ramírez Marín insistió que debe ser prudente.



“Vamos a hacer una evaluación de todo lo que está ocurriendo en este momento. Creo que no es un buen síntoma lo que está pasando”.



Añadió que como dirigente del PRI, “debo hacer una evaluación integral de lo que está ocurriendo (…) como partido haremos la evaluación y naturalmente daremos un pronunciamiento respecto a todo lo que está pasando”.



El asesinato de la expresidenta municipal y su hija ocurrió la madrugada de este lunes, al interior de su vivienda, ubicada sobre la calle Correos, en el Barrio Segundo del municipio de Cosoleacaque.