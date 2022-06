No es culpa de Ahued la cancelación de obra en “La Rotonda”, en Xalapa: Manuel Huerta

El delegado de los Programas Sociales en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, deslindó a la administración de Ricardo Ahued Bardahuil de la cancelación del Proyecto de Rehabilitación al Mercado La Rotonda, en Xalapa, dado que dicha negativa ocurrió durante la alcaldía de Hipólito Rodríguez Herrero."Todas (las tres obras de remodelación a mercados) se acordaron durante el auge de la pandemia, obviamente esto ocurrió en la anterior administración, no en ésta (no fueron responsabilidad de la administración actual) porque acuérdense que así son las instituciones, no son los hombres", dijo.Huerta agregó que los proyectos se presentaron ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en 2021, para ejecutarse en 2022. Sin embargo, "las instituciones están arriba de los nombres, quienes por muy importantes que sean no pueden impedir la continuidad de los acuerdos que toman los Cabildos".Finalmente recordó que en el caso de la obra en el Mercado La Rotonda, "nunca estuvo el litigio jurídico”.