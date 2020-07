No es “definitivo” que UV regrese a clases con modalidad mixta: FESAPAUV

La propuesta de aplicar una modalidad "mixta" en la Universidad Veracruzana para el ciclo septiembre 2020-febrero 2021 todavía no es definitiva, aclaró el secretario general de la Federación de Sindicatos y Asociaciones del Personal Académico de la UV (FESAPAUV), Enrique Levet Gorozpe.



"Ese es el planteamiento, son propuestas, todavía no hay un escenario definitivo y que ya quede establecido en el arranque del próximo semestre", dijo.



Explicó que en la última reunión de la Universidad con el gremio de académicos, personal de confianza y trabajadores manuales y académicos, la UV planteó un posible escenario de la situación en septiembre, con el reinicio de actividades.



Sin embargo, Levet Gorozpe admitió que la FESAPAUV no ve recomendable el retorno a clases presenciales.



Por lo anterior, no descartó un nuevo planteamiento de la UV sobre el retorno a actividades presenciales en una próxima reunión con la rectora Sara Ladrón de Guevara González.



Dicha reunión se desarrollaría después de un periodo de dos semanas de vacaciones, es decir, en la tercera semana de agosto.



Levet Gorozpe indicó que la modalidad mixta se aplica en otras universidades como "modalidad híbrida".



“Significa clases presenciales como actividades académicas en línea, en una situación remota. La UV hace su planteamiento y nosotros tendremos que analizarlo en esta décima reunión que vamos a tener con las autoridades de la Universidad para definir detalles claros y precisos de lo que vamos a hacer”, dijo.



Comentó que la institución privilegia la protección de la salud de trabajadores, estudiantes, administrativos y académicos.



Además, Enrique Levet recordó que en las cinco regiones donde presta servicios la UV, estos municipios acaparan el mayor número de contagiados.



"Y va en aumento y no creo que esto amaine a finales de agosto, habría que ver, vamos a esperar a ver qué pasa a finales de agosto", dijo.