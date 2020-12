El presidente del Colegio de Economistas de Veracruz, Humberto Flores Huerta, consideró que no es conveniente que el Gobierno del Estado amplíe las concesiones al servicio público, toda vez que en sexenios anteriores se otorgó una gran cantidad de éstas.



“Existen muchas concesiones que se dieron en Gobiernos anteriores y se siguen dando, hay muchas concesiones como de servicio público de combis y taxis, no es momento de ampliar este servicio”, detalló.



Y es que dijo que la situación económica es complicada en el Estado, por lo que no beneficiaría en nada permitir otros servicios, como el Uber.



“En estos momentos no es conveniente aperturar más servicios de este tipo, en primera por lo mismo del COVID-19. La gente todavía sigue en sus casas, sigue guardando cierta distancia de acuerdo con las normas de salud, mi opinión y como economista es que no traería más beneficios económicos”, señaló.



En este sentido, indicó que en caso de que el Uber empiece a operar en Veracruz, los más perjudicados serán los choferes de taxis, pues son quienes no logran cubrir la cuenta al patrón.



“Además, afectaría mucho a las personas que se dedican a esto, pues hay que recordar que hay taxistas que al día salen o a veces no sacan ni la cuenta, hay concesionarios que tienen 4 o 5 concesiones y ahí los choferes son los que pagarían los platos rotos”, finalizó.