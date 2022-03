No es obligatorio pescado en cuaresma; está “bastante carito”: Iglesia

La Cuaresma no implica la obliegatoriedad de hacer ayuno de carne roja, se puede privar de otros alimentos o bebidas que el católico regularmente consume, explicó el padre vicario de la Catedral de Veracruz, Julio Flores Carranza.Indicó que con las condiciones económicas y el alto costo de los productos del mar, los feligreses pueden optar por hacer otro tipo de ayuno."Teniendo en cuenta que es un alimento bastante carito, no significa que me privo de esto como algo que tiene que ser de rigor, no es propiamente eso, si no podemos ayunar de muchas otras cuestiones, algunos placeres, aquello que nos causa gusto, por ejemplo si soy fan de una bebida en este tiempo me abstengo, es una forma de ayunar", dijo.Explicó que el objetivos es que sea un momento de arrepentimiento y de reflexión de una forma de vida espiritual y moral."Es un tiempo de reconvención, la ceniza como signo de arrepentimiento, mirando todo de manera que sea para nuestra forma de vida. Es necesario vivir bajo esta dinámica de la paz".Durante el mensaje previo a la imposición de ceniza, llamó a los feligreses a no ser hipócritas entre el ayuno cuaresmal y sus acciones.