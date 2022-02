No es opcional que mujeres mayores a 25 se realicen el papanicolau: Médico

Las mujeres deben estar alertas si presentan irritación, ardor y dolor en la vagina, aumento de flujo con mal olor y que no se quita a pesar de los tratamientos, toda vez que podría tratarse de displasia cervical, que de no tratarse a tiempo puede convertirse en cáncer cervicouterino.En este sentido el médico Salvador China Xolaltenco, dijo que no es opcional que las mujeres mayores de 25 se realicen el Papanicolau.Recordó que en todas las unidades de primer nivel de atención hay servicios PrevenIMSS donde realizan el papanicolaou a mujeres con vida sexual activa o mayores de 25 años de edad, estudio que debe realizarse de manera anual o dependiente del resultado cada dos años."No podemos olvidar que el cáncer cervicouterino o cáncer de cuello de la matriz, es un tumor maligno que inicia en el cuello de la matriz y es más frecuente en mujeres mayores de 30 años, siendo más propensas quienes iniciaron sus relaciones sexuales antes de los 18 años, han tenido más de tres compañeros sexuales, han tenido más de tres partos, fuma, tienen problemas de desnutrición, así como infección por el virus del papiloma humano en el cuello de la matriz".Recordó que este estudio permite detectar oportunamente cuando las lesiones son tan pequeñas y no se pueden ver a simple vista, pues solo es posible identificarlas mediante el estudio, en esta etapa el tratamiento puede ser con cirugía quitando la matriz, pero cuando son casos avanzados requerirán también radioterapia y quimioterapia.Sin embargo, cuando el cáncer está en una etapa avanzada, indicó que se puede ver a simple vista en la exploración ginecológica o causar otras molestias, como sangrado anormal después de la relación sexual, entre los periodos menstruales o después de la menopausia, aumento del flujo de sangrado vía genital con mal olor, dolor de cadera y pérdida de peso.Apuntó que las derechohabientes con resultado positivo a displasias, es enviada a una clínica de colposcopía en un hospital para corroborar el diagnóstico e iniciar el tratamiento."El tratamiento se hace en el consultorio en forma ambulatoria, es decir, no es necesario internar a la paciente y consiste en congelar, quemar o quitar una pequeña parte del cuello de la matriz".