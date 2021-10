El secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA, Yair Ademar Domínguez Vázquez, podría quedar fuera de la Legislatura por equidad de género, aseveró no será un sacrifico donar su espacio, ya que las mujeres contarán siempre con su reconocimiento, respaldo y apoyo.Y es que, ante las proyecciones de que su lugar como candidato plurinominal del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) podría ser ocupado por una mujer en el próximo Congreso Local, se dijo respetuoso de lo que vayan a determinar los órganos electorales.“Yo soy muy respetuoso de las instituciones y de las decisiones de mi partido. Agradezco mucho el reconocimiento que me hicieron al considerarme, es una acción afirmativa para nosotros los jóvenes. Sin embargo, es momento de esperar los tiempos y las decisiones del OPLE sobre quiénes serán los encargados de definir los espacios que corresponden a cada partido”, expresó quien ocupa el lugar número 4 en la lista plurinominal de Morena.De igual modo, recordó que el OPLE será quien defina la asignación de espacios plurinominales que correspondan a cada instituto político y serán los encargados de definir, de acuerdo con la paridad de género, cómo será integrada la próxima legislatura de Veracruz.“Desde hace tiempo lo señalé, yo nunca he tenido ningún problema en que mi espacio sea ocupado por una mujer, al contrario, para mí es un honor que las mujeres puedan tener mayor representación y es importante que mis compañeras sepan que en mí van a encontrar a un amigo y a un aliado”.Agregó que no es un sacrificio ceder su espacio, sino voluntad y convicción política, “como siempre he dicho, yo soy respetuoso de las instituciones, de los procesos y de las leyes. Mi interés, siguiendo el ejemplo de nuestro Presidente, no es un cargo, ni el poder por el poder, sino el beneficio y bienestar de la militancia, del Partido, de Veracruz y de México” expuso.Por tanto, dijo que las decisiones de asignación de plurinominales para los partidos serán acuerdos del OPLE, en donde se considerará la equidad de género.No obstante, definió que lo más importante y loable es brindar las mismas oportunidades a hombres y mujeres, reconociendo la lucha de un sector que por años había sido olvidado.Es así que dejó en claro que si una de sus compañeras de Morena los representa, será un orgullo, “porque sé que son mujeres trabajadoras, son mujeres de convicción y contarán siempre con mi respaldo y apoyo, porque la participación activa de las mujeres es importante para lograr la transformación”, finalizó.