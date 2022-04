No es sencillo combatir deforestación, pueblos dependen de la tala: Gobernador

Aunque se busca evitar la tala en bosques de Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez reconoció que es complicado acabar con esta actividad pues hay poblaciones que dependen de ello.Ante Alcaldes e integrantes del Gabinete, el Mandatario pidió no obstante a los funcionarios convertirse “en agentes de la transformación de la conciencia”, para modificar la forma en que subsisten las personas que habitan bosques de Veracruz.“No es sencilla la tarea cuando a veces en las zonas boscosas tenemos gente que depende de la tala, por ejemplo, no es nada sencillo pero es poco a poco irlos convenciendo, ir cambiando las formas de trabajo en esas zonas de cuidado forestal”.“Hay que ir cambiando actividades, no dejarlos solos, buscar ese trabajo de convencimiento, les digo y ustedes lo deben vivir, sobre todo los (municipios) que tienen bosque, que no es nada sencillo decirle a la gente ‘ya, no vamos a talar’”, dijo el Gobernador.Durante la firma del “Convenio para el Manejo del Fuego y Reforestación”, García Jiménez explicó que las autoridades deben entonces promover la siembra entre quienes talan árboles.En la misma reunión, cabe señalar, la Secretaría de Medio Ambiente advirtió que en la entidad se han detectado como causas de la deforestación la ganadería extensiva, la agricultura (especialmente caña de azúcar y limón), el crecimiento urbano desordenado, los incendios y la tala clandestina.“No es solamente el combate al fuego, sino también estar trabajando en la parte de reforestar. Es decir: ‘está bien, tú talas pero también siembras’ y esta parte la debemos también incluir”.El Gobernador recordó que a Veracruz lo golpean tiempos de sequía muy fuerte.“Y tenemos que hacer consciencia de tenemos que cuidar los bosques, de cuidar el agua, no nos detengamos”.