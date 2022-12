No es sencillo sacar los doble remolque de carreteras, afirman

El director de la Asociación de Transportistas de Carga de la Zona Centro, José Ortega Herrera, aseguró que no sería correcta la decisión de sacar de circulación a los camiones doble remolque también conocidos como fulles."Es la insistencia de algunas organizaciones que han pedido que desaparezca, pero no es tan fácil, primero se tiene que hacer un análisis, porque si hablamos de los accidentes, imagínese que hay 100 mil camiones que manejan dobles y si los desdoblamos, vamos a traer alrededor de 200 mil en las carrteras".Es de resaltar que incluso en algún momento legisladores han propuesto que sean sacados de circulación.Añadió que los fulles siguen transitando en las carreteras que no tienen las mejores condiciones y el movimiento de carga es cada vez mayor."Tenemos el Puerto de Veracruz, 25 millones de toneladas se están moviendo al año, pero en 3 años vamos a estar moviendo hasta 100 millones de toneladas en estas mismas carreteras y lo que se va a requerir será más equipo, pero deben de ser doble, es decir full".Sin desestimar los accidentes ocurridos, indicó que a veces cobran mayor impacto porque las muertes son de hijos de políticos."Entonces están duro y dale contra los full, pero no es tan sencillo quitarlos".