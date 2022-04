No es tarea del Ayuntamiento fincar responsabilidad a Exalcalde de Coatza: Amado Cruz

Será el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) quienes fincarían responsabilidades en contra del exalcalde Víctor Carranza y su comuna, en caso de detectar anomalías tras la revisión de cuentas de su mandato.Así lo confirmó el alcalde Amado Cruz Malpica, luego que el regidor y exsecretario general del Sindicato Único de Empleados Municipales (SUEM), Gersaín Hidalgo Cruz, solicitó que lo llame a él y a la excontralora Yolanda Sagrero a rendir cuentas por un presunto desfalco de 180 millones de pesos."Los procedimientos legales están atendidos con las áreas atendidas, con la sindicatura, con el cuerpo de auditores que se contrató y desde luego estamos en un procedimiento donde no hay ni enconos ni absoluciones. Hay un procedimiento legal que seguirá sus reglas conforme a Derecho", dijo.El munícipe indicó que lo encontrado está debidamente reportado en los órganos de fiscalización y serán estos quienes, una vez que los procedimientos se solventen, puedan tener una conclusión al respecto."No anticiparía si habrá o no sanciones de alguna naturaleza. Esperaría que concluyan las autoridades encargadas de ellos. Yo (les) recuerdo a los ciudadanos de nuestro municipio que no es el Ayuntamiento el que finca responsabilidades. Somos requeridos en información y emitimos opiniones y es el órgano fiscalizador del Estado, el ORFIS y la Auditoría Superior de la Federación la que en su caso toma la decisión", apuntó.Cruz Malpica no entró en detalles con respecto a lo encontrado en la revisión de la entrega-recepción pero dijo que lo que se consideró que debería ser aclarado está puesto en conocimiento de las autoridades.