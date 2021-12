No escasean hologramas de verificación en Veracruz: SEDEMA

El secretario de Medio Ambiente, Juan Carlos Contreras Bautista, negó que haya escasez de hologramas de verificación vehicular en el Estado.En entrevista previa a la entrega de 105 certificados de "Moderniza Ecoturístico" en colaboración con la Secretaría de Turismo (SECTUR) a prestadores de servicios de todo el Estado, manifestó que muchos verificentros están cerrados porque están bajo procedimientos."Sí hay todavía hologramas, hay disponibilidad de hologramas, lo que pasa es que no todos (los verificentros) están habilitados para verificación porque tienen muchos procedimientos, entonces muchos están cerrados por esto", explicó Contreras Baustista.Y es que en la semana se reportó que había verificentros de Xalapa y otros municipios que no tenían hologramas para que los automovilistas cumplieran con esta obligación medioambiental; y la respuesta que daban a sus usuarios era que esta semana les harían llegar nuevos.Cabe recordar también que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), estipuló que en 2022 los propietarios de vehículos que estén al corriente de su verificación vehicular podrán gozar de la condonación del pago de la tenencia vehicular, lo que ha motivado a que más conductores acudan a los verificentros por sus hologramas.Además, este martes, su titular, José Luis Lima Franco, anunció el reemplacamiento gratuito para los vehículos que tengan placas del 2011, siempre y cuando presenten la verificación vehicular del 2021, además de otros requisitos.Por otro lado, indicó que la SEDEMA intervino a través de la Procuraduría de Medio Ambiente (PMA), como primer respondiente, en la aparición de nueve delfines encallados en playas de Boca del Río, de los cuales cinco murieron."Llegamos, ya había dos respondientes anteriores y se hizo una acción coordinada con todos para el rescate y para poder regresar a los cuatro que sobrevivieron", externó al respecto.El titular de la Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz hizo un llamado a la población que acude al mar a no acercarse a ellos, particularmente entre Medellín y Alvarado donde hay familias de delfines "Tornillo"."Invitamos a la población porque en Medellín y Alvarado es donde frecuentan los avistamientos de estos delfines", manifestó.