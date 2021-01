No está claro cómo distribuirán vacunas contra COVID: Obispo de Orizaba

El obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, consideró que además de estar mal manejada la pandemia de COVID-19 por parte de las autoridades, no hay claridad en la forma en cómo se están distribuyendo las vacunas.



"La contingencia por esta situación nos hace estar en casa, vamos a obedecer, es muy triste el mal manejo de la epidemia en el país, eso es obvio. Vamos a colaborar nosotros católicos porque no se ha manejado bien. ¿Alguien tiene claridad cómo se van a distribuir las vacunas? Si alguien tiene claridad qué bueno, pero de aquí a que llegan y demás, vamos a cuidarnos nosotros".



Durante la misa de este domingo en la Catedral San Miguel Arcángel, exhortó una vez más a los fieles a que eviten las aglomeraciones, respeten la sana distancia, usen cubrebocas y gel.



“Nosotros como Iglesia hemos evitado en todo lo que se puede, para evitar aglomeraciones.

En la calle vamos a cuidarnos, porque es muy grave lo que está pasando y Dios nos permita que nos cuidemos y cuidarlos a los otros porque esto es caridad".



También animó a los fieles presentes y a los que siguen la transmisión vía Internet, a cuidar más su alimentación y bajar el consumo de carbohidratos.



"Para que teniendo más alimento en verduras y proteínas tengamos un mejor cuerpo que nos defienda del virus".



Dijo que por la pandemia la bendición de mascotas queda suspendida.



"La bendición de los animalitos es un signo hermoso de la iglesia que agradece a Dios la naturaleza y es que esta Dios la puso a nuestro servicio pero no para destruirla. Este es un buen momento para recapacitar con toda estas situaciones del COVID-19 y el desorden que hay en la naturaleza, pues en todo se tiene responsabilidad de nosotros los humanos".