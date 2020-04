No está confirmado que repartan “narcodespensas” en Veracruz: Superdelegado

El delegado federal de los programas sociales en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dijo que no tienen conocimiento de que grupos criminales repartan despensas en la entidad.



Lo anterior, luego de que medios nacionales como Reforma y Proceso publicaran fotografías de personas encapuchadas con armas, repartiendo despensas a nombre de grupos criminales en municipios de la zona norte del Estado.



Y es que, de acuerdo a estas publicaciones, se habrían entregado por integrantes de las Fuerzas Especiales Grupo Sombra, célula perteneciente al Cártel del Golfo.



"Los datos que yo recojo en las localidades, no me confirman ningún evento de estos. Nosotros que andamos en territorio no hemos visto una acción masiva como en otros lugares las hemos visto o hemos tenido conocimiento. Lo que han circulado son fotografías que no sabemos ni quién ni cómo", dijo.



De igual forma, el funcionario mencionó que las fotografías no tienen sustento alguno, señalando que podría tratarse de un hecho de propaganda de un grupo criminal.



"Hay imágenes pero no el dato. Hay acciones de propaganda que también efectúan. Lo que sí vemos es que hay acciones de publicidad para desacreditar al Gobierno. Reforma no tiene buena fama pública".



Para finalizar, agregó que quien pertenece a una red criminal no dejará de ser criminal aunque reparta despensas.



"Cuando hubo un caso que fue público, el Presidente les dijo que no con eso van a llegar al cielo. Quien pertenece a una red criminal no deja de ser criminal por repartir despensas", concluyó.