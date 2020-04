No estamos capacitados para atender casos graves de COVID-19: Médicos del IMSS

Médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) afirman que no tienen la capacitación adecuada para tratar a los pacientes que sufren complicaciones por el COVID-19, tampoco existe unificación de protocolos para su atención.



El personal médico reconoció estar incapacitado para atender a alguien en condiciones críticas, poniendo en riesgo la vida del enfermo y exponiéndose a un contagio.



De acuerdo con David Martínez, especialista de Urgencias de la Unidad Médica número 14 del IMSS en la ciudad de Veracruz, el 20 por ciento de los pacientes de COVID-19 podría llegar a presentar complicaciones graves que los lleven a terapia intensiva.



"Hemos tenido que formar nuestros propios cursos de entrenamiento previo a esta contingencia porque el paciente requiere manejo avanzado de la vía aérea, nosotros nos exponemos, no tenemos el entrenamiento, sabemos intubar a un paciente, pero en las condiciones en contingencia de COVID no hemos recibido el entrenamiento adecuado".



A pesar de que el IMSS de Veracruz Norte, informó que se han dado cursos de capacitación en las unidades médicas para el manejo adecuado del paciente COVID-19, el personal asegura que sólo ha sido pláticas informativas, no capacitación como tal.



Así como ellos mismos han buscado adquirir su propio equipo de protección, también han gestionado en lo particular adiestrarse en el tema.



"Han estado manejando capacitación de manera virtual, a distancia, pero no es la capacitación que necesitamos , es informativa, pero ya el manejo avanzado de la vía aérea para el tratamiento cuidados críticos, no la han dado, ha salido de nosotros capacitándonos con las diferentes personas", dijo.



El médico de la UMAE 14 de Veracruz, señaló que no se aplican protocolos nacionales para la atención de los pacientes.



“La logística de cada uno de los turnos está partida, no hay estandarización a nivel nacional, hay normas, hay guías , pero aterrizarlo, nos ha faltado", finalizó.