No ha habido despidos pero sí hay incertidumbre entre el sector obrero: CTM

La situación económica del sector obrero es bastante crítica, los agremiados a la CTM en la región, que son más de 5 mil al menos el 40 por ciento, fueron afectados por la contingencia de COVID-19, señaló el secretario general, Jaime Anaya Romero.



Afortunadamente, dijo que el sector industrial los apoya y no han tenido despidos pero sí hay incertidumbre en el tema.



"Es bastante complicado para todos más para los informales, nos respalda el sector industrial que es quien trabaja de manera normal, aunque con medidas preventivas".



Recordó que en mayo pasado culminó la zafra y con ello, decenas de empleos se quedan detenidos.



"No hay despidos pero al menos el personal eventual está detenido hasta que pase la pandemia".



Reiteró que los más afectados son los músicos, meseros, ambulantes, pues siguen sin trabajo, incluso están haciendo colectas para ayudarse.



Mencionó que la reorganización será complicada pues hay que reincorporar a mucha gente a laborar pero no hay fecha para ello.



Anaya Romero enfatizó que el regreso a la nueva normalidad ya está en proceso y los industriales están ya tomando cartas en el asunto.