No ha subido la gasolina, por eso no aumentarán tarifas de transporte: Gobernador

Ante reclamos de concesionarios para que se permita el incremento de tarifas del servicio de transporte urbano en Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez les respondió que no habrá aumento pues no han subido los costos del diésel y la gasolina.“Recuerden que no ha habido incremento de diésel y gasolina que es el principal insumo del transporte publico concesionado y de todo transporte, no ha habido incrementos, no corresponde incremento de pasaje”, dijo en conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno este miércoles.Apenas este martes, la Asociación Veracruzana de Empresarios Transportistas de Veracruz-Boca del Río criticó que las tarifas mantienen un rezago del 50 por ciento desde hace 8 años y han sido afectados por el encarecimiento de insumos, incluidos los combustibles.“Nos ha pedido cautela, siento que hoy la espera no puede darse por más tiempo, la situación es desesperada, ya estamos, dijera aquel, rayando el sol”, dijo el asesor jurídico de la organización.