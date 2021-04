No había vacunas para docentes en el módulo de Nido del Halcón; SEV se deslindó

Docentes que se encontraban haciendo fila en el Nido del Halcón para recibir la aplicación de la vacuna antiCOVID, alertaron que hasta las 9:00 horas no habían abierto las instalaciones debido a que les dijeron que no habían llegado las dosis.



Los profesores que acudieron a temprana hora, indicaron que la Secretaría de Educación (SEV) no se responsabilizó de tal situación pues la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano están a cargo.



“Ya hasta dijeron que la SEV no se responsabiliza, pues como ya sabemos la Secretaría de Marina y el Ejército están a cargo, por lo tanto son ellos los que van a dar la cara”, dijeron.



Mencionaron que les comentaron además que no hay hora para que lleguen las vacunas y en el peor de los casos la jornada tendrá que suspenderse y retirarse.



Ante ello, el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) , Zenyazen Escobar García, aseguró que existen vacunas contra la COVID-19 para todo el personal educativo.



Lo anterior lo manifestó a través de un video desde la sede de vacunación en Tuxpan, donde afirmó que por cuestiones de logística, la jornada en la subsede Nido del Halcón, había tenido un retraso.



Información completa más tarde...