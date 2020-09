No habrá alcoholímetro pero sí operativo Carrusel por Fiestas Patrias

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desplegará 2 mil 500 efectivos en el estado de Veracruz y 426 en Xalapa, para garantizar la seguridad durante las Fiestas Patrias, en esta ocasión, organizadas de manera virtual y con el primer cuadro de la Capital cerrado.



El titular de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, indicó que en esta ocasión no habrá de alcoholímetro pero sí de Carrusel para evitar excesos de velocidad en las avenidas.



"A los que vayan a ver el Grito, que se diviertan, que este es un día especial para todos los mexicanos, debemos estar orgullosos a pesar de la pandemia y de tener un pueblo y un Estado tan unidos; que se queden en casa, no se arriesguen y el año que viene tendremos para festejar doblemente"



Refirió que se instalaron once filtros de acceso al primer cuadro, mismos que estarán activos hasta las 5:00 horas del miércoles 16 de septiembre.



"Van a estar las unidades sobre las avenidas bajando la velocidad", anunció.