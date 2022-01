No habrá aumento al transporte público en Coatzacoalcos

Concesionarios del servicio de transporte público en la modalidad de urbano sostuvieron una reunión con autoridades del ramo y del Ayuntamiento de Coatzacoalcos para encontrar alternativas para solucionar demandas del sector, entre estas el aumento a la tarifa.“Ellos tocaron el tema del aumento del costo del transporte, les comentamos que de momento no hay ninguna autorización de aumento de tarifa, tiene que seguir igual porque la tarifa la establece el Gobierno del Estado y no hay ninguna modificación sigue igual a 9 pesos”, dijo el delegado de Transporte Público, Ramón Aurelio.Mencionó que se les exhortó a respetar el cobro que se hace en el urbano y agregó que los permisionarios reconocieron que aún con un aumento del pasaje no podrán cubrir las necesidades actuales del transporte.“Reconocen que el aumento a la tarifa no soluciona de raíz su problemática, sino que es un paliativo”, comentó.Agregó que continúan buscando que los choferes permitan que se agilice la vialidad en puntos donde se registra tráfico, como la avenida Malpica del centro de Coatzacoalcos.En la reunión estuvieron presentes representantes del municipio y concesionarios, a estos últimos se les invitó a dar un servicio seguro a la población