No habrá chantajes por caso de Chinameca y Oteapan: Congreso

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín, confirmó que la Legislatura no acató el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con base al decreto número 537 y por este motivo, el tema de la condición territorial, tanto del municipio de Oteapan como de Chinameca, se subirá a Tribuna de nueva cuenta el próximo jueves.



Además, advirtió que no se prestará a chantajes para tratar de resolver esta situación, por lo que advirtió que los legisladores están en toda libertad de emitir su voto como lo crean correspondiente.



Durante entrevista, Gómez Cazarín explicó que esta situación derivó por la documentación presentada ante la condición territorial del municipio de Oteapan y Chinameca, ya que en dicho resolutivo la SCJN sentencia a favor de Chinameca y dicha sentencia se debió acatar pero el día de ayer durante la sesión, no se logró la mayoría calificada para hacerlo.



“Desafortunadamente, pasó lo que te comenté y ahorita estamos esperando a ver que solución se le va a dar y lo más posible es que nosotros lo subamos el día jueves nuevamente a la sesión, a consideración de los diputados pero sí te comento que es un resolutivo de la SCJN”, insistió Juan Javier Gómez.



Y es que recordó que bajo ese esquema y por no acatarse desde la legislatura pasada, al diputado Rubén Ríos Uribe se le sancionó y se le advirtió que en caso de no dictaminar se correría una sanción mayor en su contra.



Por ello, el tema se presentó y en la JUCOPO se acordó con los diputados que se debía acatar el resolutivo de la SCJN.



Al cuestionarle sobre las posibles negociaciones en las que pudieran caer algunos diputados para emitir su voto a favor, el presidente de la JUCOPO expuso que no caerá en chantajes al respecto y se manejará conforme lo marca la ley, tal como lo ha realizado desde el inicio de su labor.



“No voy a ceder, saben que yo soy muy directo en este caso y saben que no me voy a prestar a este tipo de situaciones, yo solamente quiero que se trabaje conforme a la ley y es lo tenemos que respetar nosotros como diputados”, advirtió Gómez Cazarín.



Para finalizar, recordó que siempre ha manifestado que no hay votaciones arregladas en el Congreso del Estado, por lo que advirtió que ésta no será la excepción.



“Siempre he manifestado que no va haber votación en la que nosotros nos andemos mochando o algo, lo digo nuevamente: los diputados tienen libertad de votar por lo que crean correspondiente, yo simplemente les digo que es una sentencia de la Suprema Corte con base al decreto número 537, como explicamos el día de ayer y ellos sabrán qué acción o cómo actuar; nosotros tenemos que apegarnos a la ley”, dijo.