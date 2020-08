No habrá festejos para Virgen de la Asunción, aseguran en Teocelo

Las actividades artísticas y culturales de la fiesta patronal en honor a la Virgen de la Asunción en Teocelo fueron canceladas, informó el regidor único, Luis Valencia López.



Entrevistado, señaló que todos los eventos que se efectúan del 13 al 15 de agosto serán suspendidos, con la finalidad de evitar más contagios de Coronavirus.



Por ello, indicó que se hará el festejo pero de manera virtual, ya que a través de las paginas oficiales del Ayuntamiento se efectuarán concursos entre la ciudadanía, por lo que se aprobaron alrededor de 60 mil pesos para esa actividad.



Sin embargo, el Edil rechazó la quema de pirotecnia el 15 de agosto propuesta por el alcalde Mario Chama, toda vez que dijo que el dinero que se destinó y que oscila en poco más de 30 mil pesos, podría ser usado para entregar apoyos sociales a las personas más vulnerables, además de que este festejo pirotécnico podría generar aglomeraciones de pobladores.



“La semana pasada lo abordamos, se cancelaron de manera oficial el 13, 14 y 15 de agosto los eventos artísticos y se revisó además el presupuesto para celebrar de manera virtual la fiesta para evitar contagios, para lo cual se destinarán 2 mil 500 pesos para un concurso de pinceladas y tradiciones, 3 mil para un concurso de la Asunción, 22 mil para un concurso de disfraces y 30 mil pesos para el 15 agosto para la tradicional pirotecnia”, detalló.



Agregó que, debido a su inconformidad por la quema de pirotecnia, se abstuvo de votar, no obstante, el punto fue aprobado por el resto de los ediles.



“El primer punto se aprobó al igual que el segundo pero en el segundo me abstuve de aprobar pues es un recurso que se puede usar para personas vulnerables y no en pirotecnia, pues se puede dar pie a aglomeraciones. Pedí que se considerara una reducción del presupuesto, pues 30 mil pesos representan la mitad del total del presupuesto para la fiesta virtual, es un gasto no esencial y se beneficiará a una empresa foránea”, concluyó.