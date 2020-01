No habrá impunidad ni “arreglo” en el caso de Javier Duarte: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, descartó cualquier tipo de pacto en los procesos que se le siguen a Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz.



Lo anterior al ser cuestionado sobre las presuntas operaciones realizadas por prestanombres del Exmandatario, quienes habrían vendido casas en el extranjero relacionadas con sus litigios por 11.9 millones de dólares.



Al respecto, López Obrador dijo que todos estos temas están siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República (FGR).



"Lo que quiero dejar en claro es que no haya impunidad y que no hay arreglo, porque en algunos casos se pactó hasta las aprehensiones y devolución de cierta cantidad de dinero", refirió el presidente.



Insistió en que no hay negociación, sólo se aplica la Ley y se tienen que devolver los fondos, sobre todos los de propiedades en el extranjero, como en Estados Unidos, y en el país.



Detalló que en temas relacionados con el lavado de dinero es la Unidad de Inteligencia Financiera la que tiene que actuar y la FGR está en plena disposición de colaborar.



El Presidente destacó que hay bastantes bienes puestos a investigación en el extranjero de ese y otros exfuncionarios, insistiendo en que no habrá impunidad.



Cabe señalar que este lunes, el Ejecutivo fue cuestionado en su conferencia mañanera sobre la información publicada por el periódico La Razón, que señala que cuando se encontraba prófugo de la justicia en Guatemala, Duarte de Ochoa, a través de sus prestanombres, pusieron a la venta viviendas que a la postre estarían relacionadas con sus procesos legales.



De acuerdo con datos de dicho medio nacional, según diligencias de la extinta Procuraduría General de la República y de la Fiscalía General del Estado, el exGobernador sentenciado por asociación deliciosa y lavado de dinero habría adquirido al menos 61 casas en Miami de las cuales 49 ya fueron vendidas por 11.9 millones de dólares.