No habrá Ley Seca en Veracruz y Boca del Río por consulta de revocación: Alcaldesa

En Veracruz y Boca del Río no habrá "Ley Seca" durante este fin de semana por la Consulta de Revocación de Mandato a realizarse el domingo 10 de abril.La venta de alcohol se permitirá de manera normal tanto en restaurantes como en tiendas de conveniencia, afirmó la alcaldesa Patricia Lobeira."En Veracruz no vamos a tener Ley Seca, como bien mencionaba ayer el Gobernador en las zonas turísticas por ser también el primer fin de semana importante para los restauranteros y para los hoteleros, nosotros como municipio, decidimos no hay Ley Seca".El planteamiento del Gobierno del Estado precisa que en zonas turísticas se permita la venta en restaurantes y hoteles pero en los municipios conurbados se exenta a todos los establecimientos.El alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unanue, señaló que es indispensable aprovechar el periodo vacacional que es esperado por los prestadores de servicio turísticos, dijo."Hay que apoyar a los empresarios que se dedican a este tipo de giros. Los propietarios, los empleadas de estos comercios esperan estas fechas, dos años completamente que ha sido golpeado no sólo por el tema de salud, sino económico".