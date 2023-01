No habrá “manga ancha” con bares en Xalapa; cumplen Ley o se clausuran: Alcalde

Sobre el llamado del Gobernador del Estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, para limitar la venta de alcohol para evitar situaciones que deriven en violencia familiar, el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil refirió que no se permitirán en Xalapa negocios que no cumplan con la Ley.“Ningún negocio puede estar fuera de la Ley y tiene que cumplir con las características del reglamento de Desarrollo Urbano, Protección Civil, desde luego del uso del suelo y de Comercio. Por tal motivo no podemos nosotros permitir que se dé ‘manga ancha’ a espacios donde no hayan cumplido debidamente con lo que marcan los reglamentos y la Ley”.El Alcalde reiteró que no hay impedimento para otorgar permisos para bares en Xalapa, siempre y cuando cumplan con los requisitos que marca la Ley. Por lo que pide no satanizar este tipo de negocios ni la otorgación de permisos.“Mientras legitima y legalmente funcionen yo no tengo problema. Pero no vamos a ser ni promotores (de estos lugares) pero tampoco vamos a estar (permitiendo) negocios fuera de la Ley Sería un incumplimiento”.Acerca del bar que supuestamente abriría un familiar en el Callejón del Diamante, Ahued señaló que no cuentan con ninguna solicitud de permiso para este negocio.“Nosotros no tenemos requerimiento de un permiso, ahora ya soy famoso, cuando no me salen: primas, primos, amigas, compadres, amigos de la primaria, de la secundaria y de la UNAM y ni yo estuve ahí. Yo no me presto para que ni inclusive parientes, ni mis hijos, ni mis parientes ni pseudo parientes, que vayan a mi nombre queriendo promover en ninguna oficina ni negocios, ni restaurantes ni nada. Ese no es mi estilo ni lo va a ser”, comentó.En ese sentido, el edil refirió que aquellos que cumplan con la Ley en este y cualquier tipo de negocios no tendrían consecuencias, mientras que los que no cumplan deberán atenerse a las clausuras.“Parece que piensan que en Xalapa no hay Ley, porque todo mundo antes de que tenga el permiso de Desarrollo Urbano o que tenga el permiso de Comercio se les da por empezar a abrir negocios y ya después sobre advertencia no hay engaño, se les tendrá que clausurar”.Por último, el Presidente Municipal aseguró que todos los negocios son revisados para verificar que se cumpla con los requerimientos de Ley, puesto que incluso con las quejas de vecinos respecto al ruido se estaría rompiendo con lo establecido en el uso del suelo correspondiente.