No habrá minería metálica tóxica en Veracruz, advierte Cuitláhuac

No se darán nuevas concesiones de terrenos para la explotación de minería tóxica en Veracruz, aseguró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al referir que en la entidad se rechaza la minería metálica tóxica que genera problemas ambientales serios, así como la salud de la población.Durante conferencia de prensa desde Sala de Banderas en Palacio de Gobierno, el titular del Ejecutivo expuso que ya se actúa al respecto, como se puede constatar en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz.“Por lo anteriormente expuesto, se emite el siguiente pronunciamiento: Dentro del ámbito de competencias del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, respetuosamente se pronuncia por poner un límite a los permisos y erogaciones correspondientes que permitan la prospección, exploración, explotación y beneficio de minerales metálicos por procedimientos tóxicos que destruyan el medio ambiente de manera irremediable en territorio veracruzano”, dijo.García Jiménez reconoció que, si bien es un tema federal la concesión para esta actividad, el Estado permanecerá atento para analizar cualquier situación que no ponga en riesgo de los ciudadanos.“Si bien es cierto, la minería es de competencia Federal, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 fracción IV de la Ley Estatal de Protección Ambiental estará atento a la viabilidad del cambio de uso de suelo que se permita a la industria minera, y atenderá lo relativo a la explotación de bancos de material de competencia estatal, evaluando el Impacto Ambiental”, apuntó.Y es que luego de la situación que se generó con la mina “Caballo Blanco”, misma que se canceló, el mandatario recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que no se darán nuevas concesiones de terrenos para la explotación minera metálica tóxica“El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, ha referido en varias ocasiones que no se darán nuevas concesiones de terrenos para la explotación minera metálica tóxica. El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, reitera su rechazo a la minería metálica tóxica, toda vez que su explotación genera daños adversos e irreversibles a la biodiversidad, a los ecosistemas y a la salud de las veracruzanas y los veracruzanos”.