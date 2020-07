No habrá ningún festejo público por María Magdalena en Xico, asegura Ayuntamiento

El síndico de Xico, José Miguel Cuel Guevara, confirmó que este miércoles no se llevará a cabo la Capea con motivo de los festejos a Santa María Magdalena, ni ningún tipo de actividad.



Lo anterior luego de que en redes sociales se publicaran fotografías que muestran el inicio de la actividad taurina invitando a los usuarios a que acudan al festejo.



“Todas las actividades están canceladas, no va a haber Xiqueñada, hay gente que se ha dedicado a distorsionar la información, han estado publicando una serie de fotografías y datos que solo logran confusión entre los ciudadanos”, detalló.



Asimismo, explicó que las tradicionales mañanitas a “la patrona de Xico” estuvieron a cargo de las autoridades eclesiásticas, sin embargo, recalcó que éstas fueron a puerta cerrada y extremando precauciones para evitar aglomeraciones de personas.



“Sí hubo Mañanitas para la Santa, pero ellos buscaron la estrategia para que fuera de manera muy hermética, algo muy solemne, algunos entraron a tocar, había un grupo y fue todo en orden, la gente ya está más consciente de la situación”, explicó.



El funcionario municipal comentó que se tenía contemplado sacar la imagen de María Magdalena a recorrer las calles en un vehículo, pero esto fue cancelado por el sacerdote de la iglesia y por los mayordomos.



“Había una propuesta de sacar a la Santa en un vehículo para recorrer las calles de Xico, tengo entendido que quedó cancelado, lo determinaron los mayordomos y el sacerdote”, acotó.



Finalmente, informó que este día la actividad más fuerte es la Eucaristía, la cual se realizará a medio día y en la se tomarán medidas estrictas para evitar concentraciones.



“Es la misa principal a las 12 en honor a la Santa, se están tomando algunas medidas, en la iglesia hay grupos que se están coordinando para no permitir aglomeración, esa es la actividad principal, no tengo el dato de otra más”, concluyó.