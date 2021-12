No habrá “pandillas de cuates” en próxima Alcaldía de Xalapa: Ahued

El alcalde electo de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, aseguró que su forma de gobernar no es la de la imposición, sino la del diálogo y la búsqueda de acuerdos con todos los ediles y los diferentes sectores de la sociedad.Al ser cuestionado sobre si aprovechará la mayoría que tendrá MORENA en la comuna capitalina para aprobar acciones y proyectos sin requerir de la oposición, aclaró que defenderá su postura cuando lo considere pertinente.“No es mi estilo la imposición, es el diálogo, defender las ideas, si las defiendo cuando consideramos que son positivas, de transparencia, honestidad, obra pública, ahorro”, dijo a su llega al Palacio Municipal, donde por segunda ocasión se reunió con Hipólito Rodríguez Herrero, para afinar el inicio de la entrega-recepción a partir del 15 de diciembre.Cabe precisar que Regeneración Nacional tendrá siete regidores, el PRI y el PAN, dos cada uno; mientras que el PVEM y MC gozarán de un espacio edilicio cada uno.Ahued Bardahuil destacó que la oposición, el comentario y el debate son importantes para tomar decisiones sólidas en beneficio de la población y de los intereses de la ciudad.“Debemos entender que para eso son los Cabildos, para que debatamos, nos escuchemos, acordemos, yo no creo en el sometimiento, yo creo en el convencimiento, el diálogo y en la construcción de acuerdos que nos permitan cosas concretas en beneficio de la comunidad, no de un grupo”, dijo.Al acotar que esta semana buscará reunirse con los 13 regidores que integrarán el Cabildo junto con él y la Síndica Única, reafirmó que los tratará con respeto, atención y argumentos y que se decida entre todos las mejores propuestas para una ciudad como es Xalapa.“No podemos traer pandillas de cuates para que vengan a ganar dinero sin trabajar, no se va a permitir, creo que es una ofensa para la población, que no tengamos dinero para hacer obras, cuando estamos mete y mete gente que no tiene nada que hacer. Tenemos que ser muy cuidadosos para que tengamos una administración pulcra, transparente, abierta a cualquier señalamiento y crítica”, resaltó.El próximo edil capitalino apuntó que ya están “casi todos” los directores de las áreas que conformarán el Gobierno Municipal a partir del 1° de enero, definiéndolos como “gente capaz, profesional, ética, con una gran trayectoria, que tiene que desprenderse de sus asuntos particulares, profesionales, de empleo, etcétera”.Acotó que serán personas con gran valía que lo que quieren es servir a la ciudad y no servirse, lo que les agradece porque está consciente que administrar es un sacrificio de vida familiar, moral y de salud “y esta gente quiere dar lo mejor que tienen para la ciudad y entonces hay que dar resultados”.