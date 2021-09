No habrá permisos para vender artículos patrios en calles de Xalapa, dice Alcaldía

El Ayuntamiento de Xalapa no otorgará permisos a vendedores que quieran ofertar sus productos de temporada por el Día de la Independencia, indicó el alcalde, Hipólito Rodríguez Herrero.



Explicó que la decisión obedece al semáforo epidemiológico en el que se encuentra la Capital del Estado y el aumento de contagios de COVID-19.



“En general en el que estamos, que todavía nos marca un alto nivel de prudencia por la proliferación del contagio, creo que lo más sensato es evitar que haya congregaciones. El Ayuntamiento no emitirá permisos para la venta porque no queremos que siga creciendo el contagio”, expresó.



Rodríguez Herrero expuso que si hay comerciantes que deciden establecerse en la vía pública con sus mercancías, serán retirados. “Sí, porque no es bueno ahorita”, puntualizó el edil.



Y es que era común en años anteriores, previo a la pandemia, que con motivo del 15 de septiembre, vendedores llegaran a Xalapa a ofertar sus artículos patrios.



De hecho, en el primer cuadro de la ciudad se han observado algunos puestos ambulantes en los que venden, banderitas, trompetas, sombreros, serpentinas, incluso cubrebocas con imágenes alusivas a la Independencia y los colores de la Bandera mexicana.