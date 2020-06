No habrá pirotecnia en festejos a Santa María Magdalena, en Xico

La regidora tercera de Xico, Luz del Carmen Montemira Mavil, a través de la página oficial de la Regiduría, informó que este año no coordinará el tema de la pirotecnia en las fiestas patronales del mes de julio, debido a que no habrá permiso para realizar la quema de toritos pirotécnicos por la pandemia del COVID-19.



En un comunicado, refiere que la regiduría aunque sólo ha servido de apoyo en la revisión de permisos emitidos por la Defensa Nacional (SEDENA) de los proveedores de pirotecnia y coordinación para la quema de los toritos, en esta ocasión y por las últimas estadísticas de la Secretaría de Salud con respecto a Xico, no harán estas actividades que suelen hacerse en el atrio de la Iglesia de Santa María Magdalena en próximas fechas.



Además, la página indica que se deben de atender las recomendaciones sanitarias correspondientes para evitar la propagación de contagios por COVID-19.



“La Regiduría Tercera del Ayuntamiento de Xico informa, durante la presente administración, ha estado a mi cargo la coordinación de pirotecnia en las fiestas patronales, de la cual la Regiduría Tercera sólo ha servido de apoyo en la revisión de permisos emitidos por la Secretaría de la Defensa Nacional de los proveedores de pirotecnia y coordinación para la quema de toros pirotécnicos”.



“Debido a las últimas estadísticas que se presentan en nuestro municipio por la pandemia de COVID-19, la Regiduría Tercera no coordinará el tema de pirotecnia ya que no habrá permiso para realizar la quema de toros pirotécnicos”, refiere dicho comunicado.