No habrá rechazados en bachillerato, asegura SEV

El Programa Emergente de Oferta Educativa plantea espacios para todos, de manera que no habrá rechazados en bachillerato, aseveró el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, de la Secretearía de Educación de Veracruz (SEV), Jorge Miguel Uscanga Villalba.Durante entrevista, el funcionario estatal explicó que el sistema de bachillerato de Veracruz cuenta con alrededor de 200 mil espacios y a través de su registro en línea podrán acceder al examen diagnóstico para su ubicación en un plantel.En este sentido, afirmó que no hay rechazados en este nivel por lo que, a través del Programa Emergente de Oferta Educativa (PEOE), se informa respecto a todos los espacios disponibles.Y es que en el sistema de bachillerato se cuenta con diversas opciones en cerca de dos mil planteles en la entidad, de manera que los aspirantes pueden acceder al sistema escolarizado, mixto, así como también en línea.“Lo que detectamos es que muchas veces hay un problema de distribución, sí hay espacios pero no se conocen”, sostuvo al referir que muchas veces no se sabe sobre los lugares que existen y por ello, el Programa Emergente de Oferta Educativa está resolviendo esa situación.Incluso, agregó que además se está ampliando la información para que se observe que hay varias opciones de todo tipo en condiciones diferentes de las personas que quieran ingresar.“Para algunos que están laborando, algunos escolarizados, algunos mixtos, siempre hay opciones para inscribirse y eso es lo que estamos promoviendo”, puntualizó.En ese tenor, reconoció que existen algunos planteles en diversos puntos del Estado que tienen una mayor demanda, por lo que los espacios dependen de la capacidad de cada una de las escuelas pero también se cuenta con más opciones, pues dejó en claro que no hay rechazados.“Para todos los planteles que tienen sobredemanda, vamos obviamente a tener un límite de recepción por una capacidad instalada de la escuela, los no inscritos porque no hay rechazados, sino no inscritos, van a poder ver en el Programa Emergente de Oferta Educativa, cualquier otra opción que tengan para poder ingresar”.Asimismo, Uscanga Villalba adelantó que en una segunda etapa del Programa Emergente de Oferta Educativa se pondrá a disposición la información total de los espacios y planteles disponibles, para que los estudiantes puedan acceder a los mismos.“Lo que vamos a hacer es que en la etapa dos del Programa Emergente vamos a colocar todos los espacios disponibles, para que puedan escoger una nueva opción y de ahí poderse inscribir a la brevedad”.Para acceder a la información de los planes y programas de más de dos mil escuelas de educación media superior y superior del estado de Veracruz, se puede ingresar a la página electrónica http://semsys.sev.gob.mx/peoe o llamar al número 228 980 05 40.