No habrá servicio de recolección de basura este 25 de diciembre, en Xalapa

Con motivo de las fiestas navideñas, la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) no brindará servicios en sus centros de atención y de cobro, así como en oficinas centrales, el 25 de diciembre del año en curso, reanudándose las actividades el jueves 26.



De acuerdo a la información proporcionada por el organismo operador del agua potable de esta capital, no se laborará en los módulos en las plazas comerciales Ánimas, Crystal, Xanath y la ubicada en la calle Barragán Camacho.



Por tal motivo, se indicó que las labores se reanudarán el 26 de diciembre, en los horarios establecidos para tal fin, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas en dichos módulos, mientras que en las oficinas centrales de lunes a viernes de 8:00 a 16:00.



Se indicó que para el caso de presentarse una contingencia en las plantas y redes del suministro del vital elemento, se cuentan con guardas de atención, en donde se atenderán todos los reportes que se tengan para la operación y mantenimiento del organismo.



Para cualquier emergencia pueden llamar al teléfono 228 237 03 00 en sus redes sociales: en Facebook CMAS Xalapa, en Twitter @CMAS_Xalapa y en www.cmasxalapa.gob.mx



No habrá servicio de limpia pública el 25



Por otro lado, se informó que este 25 de diciembre no habrá servicio de recolección de basura en la capital veracruzana, por lo que se exhortó a la población en general a no sacar sus desechos sólidos a la vía pública.



La recolección de los desechos sólidos se reanudará el próximo 26 de diciembre y se insistió en que se saque la basura hasta que se escuche el toque de la campana y pase el camión recolector.