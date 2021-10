No habrá subejercicio, Veracruz no regresará dinero a Federación: SIOP

La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) está a tiempo para la conclusión de obra pública, por lo que se descarta la posibilidad de incurrir en “subejercicios”, afirmó el titular Elio Hernández Gutiérrez.En entrevista, el funcionario estatal puntualizó que, en las próximas horas y días se destinarán las obras, es decir, “se comprometen los recursos” por el orden de los 3 mil 600 millones de pesos, para que los proyectos planteados se lleven a cabo.Elio Hernández recordó que, de acuerdo a la ley, este proceso se puede llevar a cabo en los siguientes meses, ya que el plazo para la conclusión y entrega de las obras es marzo del próximo año, por lo que afirmó que “no habrá subejercicios”.“Este mes o más tardar en noviembre ya comprometemos todo el recurso, una cosa es comprometerlo y otra cosa que se pague, nosotros tenemos hasta marzo para ejecutar y pagar las obras”, dijo.Por tanto, dejó en claro que lo comprometido prácticamente son los 3 mil 500 o 3 mil 600 millones de pesos.“Obviamente no vamos a pagar todo porque las obras se tienen que ir haciendo y conforme se van haciendo, se van pagando, pero eso no quiere decir que vamos a tener que regresar dinero”, dijo.En ese sentido, Hernández Gutiérrez señaló que como cada año los recursos se ejercen conforme a lo establecido en los proyectos, por lo no se ha incurrido en ningún subejercicio.“Como los años anteriores no ha habido subejercicio, este año va a ser lo mismo”, finalizó el funcionario estatal.