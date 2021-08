No habrá supresión de plazas en ingenio Central Potrero; será un reacomodo: Sindicato

No habrá supresión de plazas sino reacomodo, tal y como lo marca el convenio del 6 de diciembre del 2019. Esto habla que no se suprimirá ninguna de las 717 plazas de este sindicato.



Al contrario, el ingenio deberá cumplir con el artículo 16 del Contrato Ley, que dice "que aquellas plazas que cumplen con el 75 por ciento laboradas en el ciclo que sea, tienen el derecho de ganarse esa plaza", destacó el secretario general del Sindicato de la sección 23 de Central Potrero, Tomás Méndez Machuca.



Ante eso, explicó que son 30 plazas las que se tienen ganadas y de nueva creación, como son la plaza en la limpieza de baños, operadores de trascavos, sacapiedras, enganchadores de camiones cañeros, mecánicos de primera, entre otras; plazas que son necesarias y que lo marca el artículo 16, apuntó.



Dijo que en este momento están suspendidas las pláticas con la empresa sobre la propuesta de la reubicación de plazas pero la postura de este sindicato es firme respecto a que no habrá supresión de plazas.



Lo que es un hecho, señaló, es que hay incrementos de plazas para trabajadores de algunos departamentos y que desde hace mucho el ingenio no ha cumplido.



De ahí que este comité está trabajando para cumplirle a la base trabajadora y hacer la diferencia de otros Comités.