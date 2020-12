No habrá Tianguis del Juguete por el Día de Reyes, en Orizaba

Por la pandemia, este año no se instalará el Tianguis del Juguete en el Foro Orizaba, confirmaron autoridades.



Hasta el año pasado participaban 700 vendedores de juguetes, ropa, comida no sólo de Orizaba sino de municipios aledaños previo al Día de Reyes.



"El Tianguis del Juguete por el Día de Reyes queda suspendido, nosotros ya habíamos hablado desde el mes de noviembre con una gran cantidad de jugueteros", dijo al respecto el alcalde Igor Rojí López.



Comentó que los comerciantes ahora optaron por vender por Internet o en sus locales, sin embargo, la realidad es que no comercializarán igual su mercancía.



El edil señaló que cada año mucha gente acude y hay aglomeraciones, lo que hoy está prohibido por la pandemia de COVID-19.



“La mayoría de las ferias del país populares, religiosas, han quedado suspendidas en este año”, dijo.



Finalmente, el Presidente Municipal comentó que al concluir el año se informará cuánto gastó el Ayuntamiento para atender la pandemia, pues no sólo se invirtió en apoyos para los hospitales, sino también en atención al personal, ciudadanos, los recursos que dejaron de ingresar por concepto de rentas y atractivos turísticos.