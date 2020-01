No habrá tolerancia para acusados de abusar de alumnos en escuelas del Estado, advierten

No habrá tolerancia para servidores públicos de la Secretaría de Educación (SEV) acusados de abusos sexuales contra estudiantes, advirtió el titular de la dependencia, Zenyazen Roberto Escobar García.



"Me acabo de enterar muy temprano de esta situación. Quiero reiterar que se notificó muy temprano a la Subsecretaria de Educación Básica (Maritza Ramírez) y al Jurídico. (En estos casos) somos nada tolerantes y lo seguiremos siendo. Nosotros como padres llevamos a nuestros niños para que se cultiven y no es posible que cualquier persona violente el ambiente de un niño, una niña o de un joven", señaló.



Por ello, advirtió a los trabajadores del sistema educativo de Veracruz que en caso de incurrir en acciones contra los niños y jóvenes, la Secretaría procederá de inmediato con el cese de los responsables y que se apoyará de manera jurídica para "que estén en la cárcel".



"No vamos a tentarnos el corazón, porque ellos no lo hacen con (los niños)", reiteró.



Refirió que la dependencia acumula 16 ceses de trabajadores de la educación con culpabilidad probada en delitos sexuales contra menores; de esta cifra, cuatro recibieron ya prisión preventiva.



Sobre el proceso de asignación de plazas efectuado este lunes, en el Gimnasio Omega, Escobar García indicó que la SEV entregó 294 órdenes de presentación a docentes de Preescolar, Primaria, Educación Física, Educación Física Especial, Telebachillerato y Educación Especial.



Con lo anterior, se cubre la necesidad de docentes en las escuelas, sin conceder "favores políticos" con ciertas personas.