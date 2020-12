El presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, consideró como innecesaria la llegada de empresas que ofrecen el servicio de transporte de pasajeros mediante apps, en este caso Uber, pues dijo que ya hay suficientes taxis en la ciudad debido a que durante los Gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte se repartieron concesiones “a granel”.



“Ya hay demasiados taxis en la ciudad, creo que todos lo vemos, hay colas de taxis detenidos porque no tienen clientes. Esto viene de la época de la corrupción, de la época de Fidel Herrera, Javier Duarte, había una especie de venta de placas a granel, los propios taxistas lo saben. Proliferaron gracias a la corrupción, cientos, miles de licencias de placas para circular como taxis”, dijo.



En ese sentido, señaló que la mayoría de los beneficiarios son de dichas administraciones priistas, por lo que traer a la Capital del Estado servicios por medio de aplicaciones no es rentable.



“Me parece que es echarle más leña al fuego, porque realmente ellos no tienen ganancias. Es un gremio muy explotado, tiene que generar primero la ganancia del dueño del taxi y después de generar la renta, ya pueden generar su salario. Es un modelo de autoexplotación forzada sumamente abusivo, mi solidaridad con los choferes”, dijo.



El Alcalde justificó las quejas que usuarios han manifestado en contra de las unidades y los mismos ruleteros, ya que aseveró, se debe a las condiciones laborales que imperan en el gremio.



“Es una situación social generada, si fueran trabajadores que tuvieran límites en su jornada de trabajo, prestaciones sociales y un salario correcto, no se verían obligados a sobreexplotarse y lastimar hasta la propia calidad de la movilidad urbana, porque obligados a generar una renta para el dueño, están dispuestos a correr excediendo los límites de velocidad para ganar más. No es que ellos sean malos, es porque la situación los obliga a volverse malos”.



Rodríguez Herrero comentó que no es competencia del Ayuntamiento de Xalapa autorizar la entrada de estas aplicaciones, ya que existe el área de Transporte Público del Estado y tener al frente a personas correctas, ayudará a que se contemple una mejor solución al problema que ha originado conflictos y desacuerdos entre taxistas.