No hacer fogatas y llevarse su basura, piden a quienes visiten el Pico de Orizaba

El director del Parque Nacional Pico de Orizaba, Raúl Álvarez Oseguera, pidió a los visitantes no hacer fogatas y recordar que en esa zona no existe servicio de recolección de basura, por lo cual no deben dejar sus desechos, pues de hacerlo estarían provocando daños a la montaña."Lo que recomendamos definitivamente es no hacer uso del fuego, llevar comida que no necesite calentarse pero también llevarse toda su basura pues no tenemos sistema de recolección en el parque. Entonces, llévense lo que traigan con ustedes. No nos dejen recuerdos contaminantes".Resaltó que en este periodo vacacional de Semana Santa, esta área natural protegida está abierta a la visitación, sólo que es necesario tener en cuenta algunas consideraciones como: de preferencia no llevar menores de cinco años ni personas de la tercera edad, entre otras."Les recordamos a los visitantes algunas cuestiones de seguridad: recuerden que la altitud a la que se encuentra el Parque Nacional puede ocasionar problemas respiratorios por la falta de oxígeno"."No olvidemos que las actividades físicas sí requieren un esfuerzo muy muy fuerte, entonces lo que recomendamos en la visitación, es que se tengan paseos tranquilos, no subir con niños muy pequeños ni con adultos mayores".Es de recordar que durante la temporada de vacaciones, esta área natural protegida es muy visitada por gran porcentaje de quienes llegan a la región de las altas montañas.