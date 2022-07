No hará falta convocatoria para que FOVISSSTE otorgue créditos de vivienda

A partir de octubre, los derechohabientes del FOVISSSTE podrán solicitar su crédito en el momento que deseen ejercerlo y no a través de una convocatoria anual y con base en su puntuación, afirmó el coordinador de Vivienda de dicho fondo, Ignacio Carranza Arce.Explicó que se realizaron cambios en la mecánica de entrega de los créditos y habrá facilidades para los trabajadores y podrán hacerlo a través del portal de Internet.“El FOVISSSTE ya hizo el cambio para poder otorgar un crédito, antes se hacía a través de convocatorias cada año, ahorita ya no, será en el momento que lo requiera el trabajador, lo va a poder solicitar para otorgar su crédito como en el INFONAVIT. Se hacía antes a través de puntos y convocatoria”, dijo.La meta para el 2022 es de 4 mil créditos, pero con el nuevo esquema podría incrementar el número de manera anual.Detalló que Veracruz se ubica entre los estados en donde se otorgan más créditos para vivienda a través del fondo.“El FOVISSSTE, cada año otorga entre 45 o 55 mil créditos a nivel nacional, en el Estado de Veracruz somos el tercer estado que coloca más crédito, primero está el Estado de México, Ciudad de México y después de Veracruz, por ahí nos anda ganando Morelos porque está pegado con la Ciudad de México, lo que si hemos visto, todavía no sale la información porque es en octubre, se duplique o triplique”, dijo.En lo que va del año se han asignado 2 mil 200 créditos con mil 637 millones de pesos en el estado a través del FOVISSSTE.