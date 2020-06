No hay acciones contra dengue en Veracruz Puerto, acusan vecinos

Habitantes de colonias en la zona norte de la ciudad de Veracruz denunciaron que no ha llegado la fumigación contra el mosquito transmisor de dengue y en los últimos días ha incrementado la presencia de los insectos.



Aun cuando las autoridades han recomendado no bajar la guardia para combatir la transmisión del dengue, los porteños afirman que son nulas las acciones para contrarrestar la presencia del Aedes aegypti.



"No puede salir uno y hay que encerrarse, es bastante, ya tiene y ahorita más y no vienen a fumigar. Sales y se te pegan en el cuerpo", dijo Arcelia Zapata, del fraccionamiento Las Brisas.



Comentan que ellos han tomando medidas dentro de sus casas para descacharrizar y evitar sitios de propagación del mosco.



Sin embargo, en las calles no hay adecuada limpieza y hay zonas donde se mantiene el agua estancada y basura que son depósitos para criaderos del insecto.



"No he visto que pasen a fumigar, en la tarde-noche es cuando hay más, lo que hacemos es usar repelente, todos los días a mis hijos y a mi nos ponemos repelente para evitar los piquetes, es que hay muchos charcos y fango", dijo un habitante del infonavit Buena Vista.



En este año, Veracruz es uno de los Estados con más casos de dengue, con 816 casos y una defunción, según datos de la Secretaría de Salud Estatal.