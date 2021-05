No hay acciones reales para erradicar trabajo infantil en Veracruz

Mientras la presencia de niños trabajadores en las calles en ciudades como Xalapa incrementó un 40 por ciento con la reducción de las restricciones establecidas por la pandemia del COVID-19, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se ha centrado solo en foros virtuales para “erradicar” el trabajo infantil.



Al respecto, la directora de la organización civil MATRACA, Josefina Castrejón criticó la falta de un plan para que niños que comenzaron a trabajar en pandemia regresen a clases y no opten por continuar laborando.



“Primero que nada que se convenzan en volver a regresar porque hay quien ya desertó y ya no quiere continuar”, lamentó Castrejón, al ponderar el lado emocional que atraviesan cientos de menores.



Mientras Matraca pide la planificación al respecto, a través de una solicitud de acceso a la información pública, la Secretaría del Trabajo confirmó que ha realizado solamente actividades virtuales, sin presentar cómo ha permitido ello la reducción o erradicación del trabajo infantil.



En el documento, la STPS informó de diez “acciones” emprendidas apenas en mayo del año pasado, cuando se aprobó el Reglamento y Plan de Trabajo Sexenal de la Comisión Insterinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil.



Entre estas, además de la aprobación del reglamento, la Secretaría informó que realizó un webinar vía zoom y Facebook; además de conversatorios transmitidos igualmente en dicha plataforma; pláticas sobre derechos humanos de la niñez, entre otros.



Uno de los mayores logros que enumeró la Secretaría, fueron las 19 supervisiones extraordinarias al sector empresarial “para garantizar que no sean violentados los derechos humanos y laborales de las personas trabajadoras entre 15 y 18 años”.



Igualmente, Josefina Castrejón agregó que las autoridades educativas también han vulnerado los derechos de los menores, pues no hay condiciones actualmente para un regreso seguro a clases como lo han anunciado.



Cabe destacar que el propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que el próximo 24 de mayo inicia el regreso a las aulas, escalonado y sin problema para aquellos niños cuyos padres no les permitan volver.



La activista dijo que además de las medidas sanitarias obligadas que deben continuar en dichos lugares, debe capacitarse y sensibilizarse a adultos y menores además de “la vacunación a nivel general no solo al sector educativo”, es decir, a los profesores, sino también a los pequeños.



Enfatizó igualmente que las escuelas con alta población “tendrán que pensar en una estrategia escalonada” para un retorno seguro.